Milan, Pioli: “Il complimento più bello ce lo ha fatto Ranieri. Vi spiego”

Milan, Pioli e il complimento di Ranieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, ai microfoni di ‘Milan TV’, ha dichiarato di aver apprezzato particolarmente un complimento di Claudio Ranieri. I dettagli: “I risultati positivi aiutano a recuperare bene e ad alleggerire la testa. Molti meriti vanno dati alla professionalità dei giocatori. Queste prestazioni significano che abbiamo un gruppo attento e volenteroso. Il complimento più bello ce l’ha fatto Ranieri, quando ha detto che non sembra che il Milan gioca ogni tre giorni. Merito del lavoro della squadra e dello staff e dobbiamo insistere perché adesso andiamo incontro a due settimane molto faticose. Abbiamo 4 partite di campionato in 10 giorni, vogliamo passare un buon Natale e c’è ancora tanto da fare”. Quanti big lasciati a casa da Pioli per lo Sparta Praga! Ecco l’elenco >>>