Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Ci siamo sentiti. E’ dispiaciuto perchè…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese nella giornata di oggi compie 39 anni, anche se in questo momento è in isolamento domiciliare per il coronavirus.

“Ci siamo sentiti chiaramente, gli ho fatto gli auguri. Sta bene, è voglioso di tornare. Dispiaciuto di passare una giornata così importante da solo, senza la sua famiglia. Gli facciamo i migliori auguri per il compleanno. Senza dire quanti anni ha …”.

