Milan, gli auguri a Ibrahimovic: “L’età è solo un numero” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giorno speciale in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, infatti, compie trentanove anni.

Come tutti sanno, attualmente Ibrahimovic si trova in quarantena domiciliare a causa della positività al coronavirus, ma il Milan, attraverso i propri account social, ha voluto fare gli auguri al totem della squadra rossonera. Questo il messaggio indirizzato allo svedese: “La prova vivente che l’età è solo un numero, buon compleanno Zlatan”. Come dare torto? Nonostante l’età, Ibrahimovic è sempre il leader di questo Milan.

