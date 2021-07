Milan, Pioli ha la rosa quasi al completo: mancano quattro giocatori

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha già a disposizione quasi tutta la rosa. Mancano all'appello solamente quattro giocatori

Il Milan, a differenza di altri top club, ha il vantaggio di avere quasi la rosa a disposizione già a fine luglio. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sono pochi i giocatori rossoneri che hanno partecipato all'Europeo. In queste ore a Milanello sono arrivati Maignan, Giroud e Rebic, rispettivamente impegnati con Francia e Croazia. Stefano Pioli ha dunque ha disposizione tutta la rosa per preparare al meglio la stagione, ma all'appello mancano quattro giocatori. Si tratta di Kjaer (arriverà nei primi giorni di agosto), Kessie, Kalulu (entrambi impegnati alle Olimpiadi) e Ibrahimovic, che sta recuperando dall'intervento al ginocchio. Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.