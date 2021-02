Milan, Pioli ha cambiato tutto: da #PioliOut al primo posto | News

Milan, Pioli ha cambiato tutto

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sui meriti di Stefano Pioli. Il tecnico, arrivato il 9 ottobre 2019, era stato accolto con l’hashtag virale #PioliOut, ma in poco tempo ha cambiato tutto.

Ora Pioli è primo in classifica con il suo Milan, ed è molto apprezzato sia dalla tifoseria e sia ovviamente dalla società. Questa sera, contro lo Spezia, il tecnico rossonero è alla ricerca del quarantesimo successo sulla panchina del Milan in 68 panchine (per il reste 18 pareggi e 10 sconfitte).