Milan, Pioli vince il premio ‘Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/2022’

Importante riconoscimento personale per Stefano Pioli, che si aggiudica la seconda edizione del premio 'Gentleman Allenatore Gigi Simoni'

Come riferisce 'TuttoMercatoWeb' l’organizzazione del Premio Gentleman FairPlay, in collaborazione con la Lega Serie B, ha annunciato che il vincitore del premio speciale ‘Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22’ è Stefano Pioli .

La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 5 dicembre, dalle ore 18, presso la Sala Assemblea della Lega Serie B in via Ippolito Rosellini 4 alla presenza del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, oltre all’organizzatore del Premio Gentleman Fair Play, Gianfranco Fasan e alla famiglia di Gigi Simoni.