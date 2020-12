Milan, Pioli: “Ecco come gestisco i tanti giovani in rosa” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato della gestione della rosa, soffermandosi in particolar modo sui giovani.

"Ci sono momenti in cui vanno 'accarezzati'. Non li rimprovero mai per un errore tecnico, ma se non si mettono a disposizione del compagno. E non sarò mai uno che dice: 'Palla di qua, palla di là'. Non mi piacciono gli schemi. Suggerisco dei principi di gioco, ma in campo devono essere i calciatori capaci di 'leggere' le situazioni e muoversi di conseguenza".