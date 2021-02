Milan, Pioli e le voci su Rangnick. Di Marzio: “Un altro tecnico…” | News

Milan, Di Marzio esalta Pioli

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Di Marzio si è soffermato sul grande lavoro che sta svolgendo il tecnico rossonero.

“Milan? Senza compattezza non raggiungi certi risultati, hanno fatto le cose giuste senza inventarsi nulla, hanno creato un gruppo forte, una squadra completa che sta andando ben oltre le aspettative dello stesso club. Hanno avuto il buon senso di non cambiare qualcosa che funzionava. Non ricordo una reazione isterica o nervosa da Pioli quando gli si chiedeva di Rangnick, un altro allenatore ci avrebbe mandato a quel paese. E’ stato bravissimo e si è meritato la conferma per risultati ed atteggiamento tattico”.

