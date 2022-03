Milan, Pioli e le variazioni al suo 4-2-3-1: con lui lo scudetto è possibile

Tuttosport esalta Stefano Pioli, tecnico del Milan che continua a fare delle variazioni al suo 4-2-3-1. L'allenatore è un trasformista

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Stefano Pioli. Il tecnico può essere definito come un trasformista, visto che continua a variare il suo 4-2-3-1. Un grande stratega che permette alla squadra di imporre il suo gioco e allo stesso tempo di adattarsi all'avversario.

Il punto di riferimento, come detto, è il 4-2-3-1, che ha regalato certezze ai giocatori, ma spesso ci sono variazioni sul tema. Terzini che entrano dentro al campo, mediani che si alzano e che si abbassano a seconda delle esigenze di quel momento. Il caso emblematico è stato quello di Napoli, con Pioli che ha incartato Luciano Spalletti, non certo l'ultimo arrivato. Kessie mezzala al fianco di Ismael Bennacer e Sandro Tonali è stata la mossa decisiva per vincere al Maradona. Insomma, il Milan con Pioli può davvero sognare in grande. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.