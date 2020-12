Milan, Pioli e il coronavirus: “Ho vissuto come un leone in gabbia” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Tutti i quotidiani sportivi, in edicola questa mattina, riportano le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia della partita contro il Celtic. L’allenatore si è soffermato ovviamente sulla sua guarigione dal coronavirus.

"Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 lunghi giorni. Quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, non vedevo l'ora di tornare. Grazie al club perché ha migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza. Anche se tra campo e casa non è ovviamente la stessa cosa, io voglio avere contatto con i giocatori. Ho vissuto questi giorni come un leone in gabbia, avrei voluto in tutti i modi essere qui a Milanello".