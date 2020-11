Milan, Pioli diventa Smart-Mister: anche lui in smart working, ecco come

MILAN NEWS – Una brutta notizia, quella di ieri, per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli. Il Mister, infatti, è risultato positivo al tampone rapido e dunque è stato subito posto in isolamento nella propria abitazione. Per ora, fortunatamente, Pioli è asintomatico. Ecco perché, comunque, non smetterà di guidare il Milan. Anche per lui ci sarà lo smart working. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il Milan sta pensando di mettere a punto un sistema video per trasmettere immagini live da Milanello mentre l’allenatore è a casa, così che Pioli possa guidare la squadra e osservare al meglio la sessione d’allenamento.

