Milan, Pioli crede in Tonali: è lui la prima alternativa a Bennacer

Milan, Pioli crede fortemente in Tonali

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. Il centrocampista sta probabilmente vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, ma Pioli crede nelle sue potenzialità.

“Tonali? Sono convinto che ha un potenziale enorme, ma resta molto giovane al primo anno a certi livelli. Sta crescendo bene, sarà molto forte, ma sta già facendo bene, dimostrando le proprie capacità. Anche da giovane bisogna reggere queste pressioni, ma lo vedo molto determinato”. Queste le parole di Pioli in conferenza stampa

Contro la Stella Rossa Tonali andrà in panchina, con Meite che sarà titolare. L'obiettivo del tecnico, infatti, è avere Sandro al 100% per la partita contro la Roma, in programma domenica all'Olimpico.