Milan, Pioli cambia il modulo per risolvere due problemi | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, pensa a un cambio di modulo contro il Benevento per risolvere due problemi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan e su Stefano Pioli . Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, la squadra rossonera deve tornare assolutamente a vincere contro il Benevento. La gara, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domani sera a San Siro. La Champions League è ancora possibile, ma è chiaro che domani non si può assolutamente sbagliare.

Pioli, per risollevare la squadra, pensa a un cambio modulo. Il 4-2-3-1 rimane il sistema di riferimento, visto le soddisfazioni che ha dato nel corso della stagione, ma l'allenatore pensa a una variante. Il tecnico potrebbe optare contro i campani per una sorta di 4-2-2-2 che avvicina Rebic al centravanti e fa “stringere” il trequartista di destra, Saelemaekers, dall’esterno verso l’interno. In questo modo Pioli risolverebbe due problemi: la prevedibilità in attacco e la mancanza di peso in area di rigore. Intanto il Milan sfida Lazio e Roma per un centrocampista.