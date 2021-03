Milan, Pincolini: “Tornare in Champions League segnale di continuità”

Milan, l’opinione di Pincolini

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan, ha parlato del momento rossonero e della possibilità di un ritorno in Champions League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Da sostenitore del Milan, al di là della possibilità di vincere lo scudetto, se la squadra torna in Champions è il segnale di una continuità che parte dalla fine dell’anno scorso. Ora il Milan è tornato competitivo, sono stati valorizzati dei giovani e questo deve comunque rendere felici i tifosi. Rivedere in alto la squadra, un club con una storia importante è motivo di soddisfazione. Soprattutto se ci sarò come spero la possibilità di misurarsi con i club più importanti”.

Che è successo a suo parere nell’ultimo periodo?

“Poteva andare diversamente ma guardo il secondo posto in classifica in positivo. Quando si è partiti per giocare il campionato si parlava di tante squadre che potevano esser davanti al Milan e che invece adesso sono dietro”.

