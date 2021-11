Milan, Pin: “Pioli può vincere qualcosa, ha grande applicazione”

Pioli ha rinnovato col Milan e di lui ha parlato Pin, suo ex compagno di squadra. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul mister rossonero.

Finalmente il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan è arrivato. Mister rossonero che ha firmato fino al 2023. Notizia che tutti si aspettavano e che è la logica conseguenza del lavoro svolto, ma che ora è anche ufficiale. Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato Celeste Pin , suo ex compagno di squadra a Firenze: "Stefano ha sempre avuto una grande applicazione per diventare allenatore, era il compagno che tutti vorrebbero avere: generoso, altruista, caparbio e sempre calmo, rispettoso nei confronti di tutti e umano".

Dopo il rinnovo, qual è il prossimo obiettivo col Milan: "Vincere qualcosa... Secondo me Pioli ha tutto per riportare un trofeo in casa rossonera e trovare la definitiva consacrazione". Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo: queste le dichiarazioni