Milan, Pià: “Mercato? Non vedo la necessità di intervenire” / News

Milan, l’opinione sul mercato

ULTIME NOTIZIE MERCATO NEWS – Inacio Pià, ex attaccante, ha parlato del mercato del Milan ai microfoni di ‘Sky Sport’. Questo il suo pensiero: “Il Milan sta lavorando molto bene negli ultimi anni. I rossoneri sono primi in classifica ormai da tanto tempo. Se ci sarà l’occasione di intervenire sul mercato per migliorare la squadra lo faranno, ma il giocattolo sta funzionando così bene che non vedo la necessità di intervenire tanto per intervenire“. Calciomercato Milan: idea Pavoletti per l’attacco? La verità. VAI ALLA NOTIZIA>>>