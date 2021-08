Milan, pesante rosso per la Rossoneri Sport Investment: le ultime

Il bilancio della Rossoneri Sport Investment, società del Lussemburgo che controlla il Milan, è però migliorato rispetto all'anno precedente

La Rossoneri Sport Investment , società del Lussemburgo che controlla il 99,93% del Milan , ha reso noti i propri risultati commerciali allo scorso 30 giugno 2020 . La holding lussemburghese, come riferito da 'Radiocor', ha chiuso l'esercizio di bilancio in passivo di ben 291 milioni di euro. Un risultato, ad ogni modo, migliore dell'anno precedente, quando il disavanzo era stato di 348 milioni di euro.

In ogni caso, il totale delle perdite della Rossoneri Sport Investment è salito a 1,34 miliardi di euro, rispetto agli 1,05 precedenti. Il bilancio della holding con sede in Lussemburgo risente, oltretutto, di una nuova svalutazione per 194 milioni di euro, dopo i 265,5 milioni di euro al 30 giugno 2019, oltre che di 96 milioni di euro per il pagamento di interessi e simili.

Al 30 giugno 2020, le svalutazioni totali relative al Milan ammontavano a 1,1 miliardi di euro. Il valore dell'investimento della società, invece, è pari a 34,1 milioni di euro sulla base del patrimonio netto, contro gli 83 milioni di euro del 2019. Durante l'anno finanziario 'Project Redblack', azionista di Rossoneri Sport Investment, ha fornito finanziamenti per 145 milioni di euro, con 129,9 milioni di euro di prestiti accordati dal 1° luglio 2020 in poi.

Il documento, ha riferito 'Radiocor', indica, inoltre, che "attualmente ci sono contenziosi in corso in relazione alla società, Rossoneri Sport Investment Co Limited, Rossoneri Champion Co Limited e Project Redblack i cui effetti a questo stadio non possono essere determinati".