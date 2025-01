Milan, per un Morata che va un Gimenez che viene: ecco l’impatto a bilancio

L'impatto a bilancio

Il Milan, come detto soli 6 mesi fa, aveva pagato i 13 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per Alvaro Morata, facendo firmare al capitano della Spagna un contratto quadriennale. La quota di ammortamento annuale ammonta, dunque, a 3,25 milioni. A gennaio, poi, sono stati ammortati 1,625 milioni di euro: in caso di cessione a titolo definitivo in questo mercato invernale la cifra minima per non fare minusvalenza ammonta a 11,4 milioni di euro. Nel caso, invece, l'affare si concretizzasse a giugno la cifra minima per evitare la minusvalenza sarà pari a 9,75 milioni di euro. Il centravanti spagnolo guadagna in rossonero circa 4,5 milioni netti a stagione più bonus, che al lordo equivalgono a 8,1 milioni di euro annui. Togliendo, infine, i restanti tre anni di contratto si arriverebbe a un risparmio di 24,3 milioni di euro.