Milan, per Maldini un ruolo alla Nedved: la risposta del dirigente

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Paolo Maldini, visto che Rangnick sarà il direttore tecnico nella prossima stagione, ruolo che attualmente è proprio dell’ex capitano rossonero.

La volontà di Elliott sarebbe quella di affidare a Maldini un compito alla Nedved. Se necessario anche con la vicepresidenza, ma con compiti più istituzionali che operativi. Questa soluzione, che sarebbe già stata accettata da Rangnick, non sarebbe gradita al dirigente, che per anni è rimasto fuori dal calcio proprio per evitare di essere un semplice ambasciatore. Maldini ha chiesto una pausa di riflessione, ma il Milan mette in conto il fatto che possa andare via. IL MILAN, INTANTO, REPLICA ALLE VOCI, CONTINUA A LEGGERE >>>