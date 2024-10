Independiente, sospeso il rossonero Pellegrino: ecco svelato il motivo

Incredibile ma vero, Marco Pellegrino è stato sospeso dall'Independiente. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il difensore rossonero, in prestito al club argentino, è stato pizzicato in un video, diventato poi virale, durante una festa di compleanno su uno yacht in compagnia di una ex concorrente del Grande Fratello locale di nome Flor Regidor.