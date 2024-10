Bologna-Milan, i tifosi sono in rivolta. Ora il calendario diventa un bel rebus

Il rinvio della sfida fra Bologna e Milan fa scoppiare il caos. I tifosi rossoneri non ci stanno e, sui social, commentano una scelta certamente non dettata dal buon senso. I supporters del Diavolo, seppur addolorati dalla situazione che ha vissuto la città di Bologna, si dicono danneggiati da quanto accaduto. A peggiorare l'umore generale, poi, c'è la continuità della squalifica per due pedine alquanto fondamentali come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders: entrambi i giocatori non saranno infatti disponibili per la cruciale sfida contro il Napoli programmata per martedì 29 ottobre.