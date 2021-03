Milan, Pellegatti: “Sono nervoso. Non si può giocare in queste condizioni”

ll giornalista Carlo Pellegatti, in collegamento con "Tutti convocati", ha parlato del momento che sta attraversando il Milan

Carlo Pellegatti, giornalista e grande tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti i convocati". Pellegatti ha parlato del momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli dopo l'eliminazione dall'Europa League contro il Manchester United: "Sono molto nervoso. Non si può giocare sempre con riserve e riserve. Bisogna giocare coi titolari per vincere". Il Milan intanto pensa al calciomercato: pronti tre colpi in caso di qualificazione in Champions.