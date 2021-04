Milan, Pellegatti: “Rinnovo Ibrahimovic? Stimolo per Donnarumma e Calhanoglu”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Stimolo per Donnarumma e Calhanoglu?

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Stimolo per Donnarumma e Calhanoglu? Questo il suo pensiero rilasciato attraverso il proprio canale YouTube: "Ci auguriamo che la squadra rossonera torni a giocare con quella continuità che aveva visto il Milan primeggiare per tutto il 2020, sia nel finale della scorsa stagione, sia nell'inizio di questa. Il Milan quindi vuole ripartire con Zlatan Ibrahimovic, e potrebbe essere lo stimolo giusto perché Donnarumma si rechi a Casa Milan per discutere il suo futuro. Con lui anche Calhanoglu". A proposito di rinnovo di Ibrahimovic: ecco quando potrebbe firmare