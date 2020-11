Milan, Pellegatti: “Pioli faccia educata, senza di lui la squadra…” / News

Milan, Pellegatti commenta l’assenza di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ di ieri la notizia della positività di Stefano Pioli al Covid-19, che ha causato la cancellazione dell’allenamento in programma quest’oggi. Non sarà semplice per il Milan giocare senza il suo allenatore in panchina, ma Carlo Pellegatti si mostra fiducioso. Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista tifoso ha rilasciato queste parole cariche di ottimismo: “Sono convinto che il Milan può superare questo momento anche senza il suo capitano e sono sicuro che questa assenza porterà ancora più affetto e riconoscenza a Stefano Pioli, che ha un bella faccia educata da Milan“. Maldini fiuta il colpo a parametro zero: occhio al difensore del Bayern Monaco. VAI ALLA NOTIZIA >>>