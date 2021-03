Milan, Pellegatti: “Kessie uno dei migliori al mondo, giusto dargli un aumento”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto sul rinnovo di Franck Kessie. Ecco il suo pensiero

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto sul rinnovo di Franck Kessie. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "Kessie a 2,2 milioni è un eccellente centrocampista, oggi uno dei migliori al mondo. Ha aiutato il Milan ad andare così in alto ed è giusto che pretenda un ingaggio da top player. D'altra parte se il Milan vuole salire di livello, è chiaro che salgono anche i livelli degli stipendi. Da una parte dunque i rossoneri sarebbero scontenti dell'aumento, ma ciò vorrebbe dire che i giocatori sono bravi, ti portano in alto e ti portano più soldi". Intanto ci sono passi avanti per il rinnovo di Franck Kessie: le ultime