Milan, Pellegatti: “Il derby ci svelerà una verità. Non siamo brillanti”

Milan, questa l’opinione di Pellegatti

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha analizzato il momento no della squadra parlando anche del derby. Le dichiarazioni rilasciate sul proprio canale 'YouTube': "L'umore oggi non è buono perché, nonostante il risultato favorisca il Milan in vista del ritorno, rimane in bocca l'amaro per un pareggio al 93esimo contro un avversario che era in 10 uomini. Un avversario modesto, con giocatori modesti. Il Milan è 2 o 3 spanne superiori alla Stella Rossa. La squadra rossonera ha confermato di essere in un momento un po' complicato, si è persa un po' l'autostima perché i giocatori sono un po' stanchi, e lo ha detto anche Stefano Pioli. I giocatori che hanno giocato tanto fino a qualche settimana fa sono un po' fuori forma, mentre chi è rientrato da poco non è ancora al top. Questo mix di cose fa si che il Milan non sia brillante. In più, c'è stata la ricaduta a Ismael Bennacer. Ennesimo problema muscolare. È un infortunio casuale perché a livello medico è stato fatto di tutto per non forzare i tempi. Bisogna capire questi problemi muscolari da che cosa dipendono. Il derby ci dirà se possiamo puntare in alto oppure dobbiamo ricompattarci".