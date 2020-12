Milan, Pellegatti: “Gli acquisti romperebbero il giocattolo? Sciocchezze!”

Milan, Pellegatti sugli acquisti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato dell'argomento mercato. Troppi acquisti romperebbero l'equilibrio?. Questo il suo pensiero espresso attraverso il proprio canale YouTube: "E' venuta fuori la storia che il Milan non dovrebbe essere rinforzato, perché c'è il pericolo di rovinare l'atmosfera e rompere il giocattolo. In un gruppo che funziona, arrivasse un giocatore con un'altra mentalità, sarebbero gli altri a spingerlo nella direzione giusta. Discorso diverso se ci fosse un gruppo disgregato. Arrivassero i tre giocatori che ci auspichiamo dovremmo preoccuparci del giocattolo, ma quando mai? Il Milan è atteso da un tour de force meraviglioso. Questi giocatori non rovinerebbero proprio nulla, metterebbero olio caldo nell'ingranaggio del giocattolo. Questa opinione mi sembra una sciocchezza. Spero arrivino tre calciatori importanti per dare respiro agli altri. Spero che le parole di Maldini siano una strategia. Ho perorato la causa di Leonardo Pavoletti, perché dovrebbe rovinare il giocattolo? E' un vecchio cuore, accetterebbe la panchina, verrebbe di corsa ad aiutare il giocattolo".