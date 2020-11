Milan, Pellegatti: “Calhanoglu, Bernardeschi e Eriksen. Vi dico la mia” / News

Milan, il punto di Pellegatti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti ,attraverso il proprio canale YouTube, ha espresso la propria opinione intorno al difficile rinnovo di Hakan Calhanoglu. L’opinione su Federico Bernardeschi e Christian Eriksen, due nomi accostati per l’eventuale post Calhanoglu: “Sappiamo quale sia la situazione di Hakan. Il Milan, per il rinnovo, offre il 40% in più del suo attuale contratto, ma il giocatore sembrerebbe volere una cifra simile a quella che percepisce Zlatan Ibrahimovic. Per il Milan Calhanoglu, insieme a Donnarumma, Romagnoli, Kjaer, Bennacer, Kessie ed Ibrahimovic, è uno dei punti di riferimento della squadra. Secondo alcuni giornali, Paratici sarebbe, nel caso, avvantaggiato nella corsa con l’Inter per prenderlo. Per un possibile scambio, viene affiancato Bernardeschi, ma so che non è un giocatore particolarmente amato dal pubblico rossonero. Però se siamo di fronte alla cessione di Calhanoglu, il Milan non può restare numericamente senza un giocatore importante.

Bernardeschi il profilo giusto?

“Lui sarebbe il profilo ideale per la fascia destra, a differenza di Marcus Thuram che è più un attaccante. Inoltre, accontenterebbe i desideri tattici di Pioli. Io vorrei che Calhanoglu restasse al Milan, per evitare equivoci. Ma per le ultime partite disputate dal turco, Bernardeschi potrebbe essere un giocatore migliore di Castillejo e Saelemaekers. Invece, per quanto riguarda l’Inter, per uno scambio con Eriksen, non ci penserei due volte“.

