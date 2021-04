Milan, Pellegatti: “Basta Krunic in attacco, meglio un Primavera”

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, non ha digerito la scelta di utilizzare Rade Krunic sulla sinistra. Ecco la critica

Viste le precarie condizioni fisiche di Ante Rebic, Stefano Pioli ha deciso di mandare in campo Rade Krunic al suo posto e non Jens Petter Hauge. Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha dimostrato di non aver apprezzato particolarmente tale scelta. Queste le sue dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale YouTube: "Bene il ritorno di Hauge, che sarà carico dopo il gol. Non mi è piaciuto Krunic a sinistra, non lo vorrei vedere più in attacco. Prendiamo un giocatore della Primavera se Hauge non va bene, ma non più Krunic. Alla prossima c'è un Parma che sta bene nonostante i risultati non buoni delle ultime partite. Sarà una partita impegnativa". Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto