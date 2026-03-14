Milan, Pellegatti: 'Allegri ha 60 punti senza aver mai avuto le punte al top!'

"Senza aver le due punte mai al massimo Allegri è arrivato a 60 punti. Ma ti rendi conto, tu ti volti e hai il Milan a 60 punti, dopo l'ottavo posto e hai giocatori come De Winter che dopo la partita contro Hojlund, non sei mesi fa, era a fine dicembre, sembrava un giocatore perso. Tomori non era mai costante, Pavlovic è cresciuto, Gabbia è andato in nazionale. I giocatori mi dicevano ieri 'voglio bene ad Allegri perché è molto coerente'. Non c'è Bartesaghi tre giorni, non lo mette la domenica a tutti i costi, tre giorni che si allena Estupinan e gioca lui. Non c'è Saelemaekers, gioca Athekame".