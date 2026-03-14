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Milan, Pellegatti incredulo: “Allegri è arrivato a 60 punti senza aver mai avuto le due punte al massimo!”

Milan, Pellegatti: 'Allegri ha 60 punti senza aver mai avuto le punte al top!'
Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video YouTube il grande lavoro di Allegri al Milan
Redazione

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan arrivato a 60 punti in campionato dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. In particolare, il noto giornalista si è espresso sulla bravura di Massimiliano Allegri per aver raggiunto questo punteggio senza aver mai avuto le punte titolari al top della forma fisica. Poi le parole sulla coerenza di Max, molto apprezzata dai giocatori rossoneri. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Carlo Pellegatti.

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"Senza aver le due punte mai al massimo Allegri è arrivato a 60 punti. Ma ti rendi conto, tu ti volti e hai il Milan a 60 punti, dopo l'ottavo posto e hai giocatori come De Winter che dopo la partita contro Hojlund, non sei mesi fa, era a fine dicembre, sembrava un giocatore perso. Tomori non era mai costante, Pavlovic è cresciuto, Gabbia è andato in nazionale. I giocatori mi dicevano ieri 'voglio bene ad Allegri perché è molto coerente'. Non c'è Bartesaghi tre giorni, non lo mette la domenica a tutti i costi, tre giorni che si allena Estupinan e gioca lui. Non c'è Saelemaekers, gioca Athekame".

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