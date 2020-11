Milan, Pedro: “Tonali va aspettato, Kessie mi sta sorprendendo” / News

Milan, l’opinione del tifoso su Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Pedretti, in arte Pedro, cantante dei Finley e tifoso del Milan, ha parlato nel Bar Sport di Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni sul centrocampo rossonero: "Tonali si porta sul groppone la valutazione importante del cartellino. È un giocatore che va aspettato e che ha davanti Bennacer e Kessie, due mediani con un'alchimia perfetta. Mi sta sorprendendo l'ivoriano, ha trovato la sua collocazione ideale ed è diventato un cardine della squadra. Per Tonali è difficile ribaltare queste gerarchie, in questo momento per quello che ha mostrato lui, e quello che hanno mostrato gli altri, non può essere titolare".