Milan, Pedro: “Rinnovo Calhanoglu? Richiesta troppo alta” / News

Milan, l’opinione del tifoso su Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Pedretti, in arte Pedro, cantante dei Finley e tifoso del Milan, ha parlato nel Bar Sport di Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni: "Calhanoglu mi è sempre piaciuto per impegno e abnegazione, anche se è stato molto discontinuo. Le voci di mercato le lascerei da parte, non sappiamo bene come stanno le cose, ma se la sua richiesta d'ingaggio fosse reale allora sarebbe eccessiva. Dopo averlo aspettato perderlo sarebbe un peccato".