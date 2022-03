Milan, Pazzini: “Credo che il Derby sia stato decisivo”

Pazzini, ex attaccante del Milan e dei nerazzurri, ha parlato del momento interista, sottolineando l'importanza della stracittadina scorsa.

Prima che i nerazzurri scendessero in campo oggi pomeriggio, Giampaolo Pazzini, ex attaccante anche del Milan, ha parlato del momento difficile della squadra di Simone Inzaghi, ormai da diverso tempo poco brillante. Ai microfoni di DAZN ha espresso così la propria opinione: “Partita delicata, ma oramai lo sono tutte. L’Inter ha un margine di errore ridotto, la partita era pericolosa perché la Fiorentina sta meritando la classifica che ha, ha un gioco e un’identità quindi servirà attenzione. Possono essere un po’ tante cose ad aver portato al calo nerazzurro… Io posso credere anche che la sconfitta del Derby abbia tolto qualche certezza, così come il giocare tanto può avere influito”. Segui in diretta la cronaca testuale della partita di oggi >>>