Milan, passo indietro per Gabbia: con la Lazio torna Kjaer

MILAN NEWS – Si doveva vincere, si poteva perdere, ma alla fine il Milan ieri sera è uscito dal Paolo Mazza con un pareggio per 2-2 dopo essere andato sotto di due reti al termine del primo tempo. Ingiustificata una prestazione del genere nel primo tempo, soprattutto perché i rossoneri erano reduci da due ottime gare contro Lecce e Roma e dovevano assolutamente cercare i 3 punti viste le difficoltà di calendario che ora li attendono.

Uno dei peggiori in campo della compagine di Stefano Pioli è stato senz’altro Matteo Gabbia che non ha certamente fornito una prestazione all’altezza delle prime ottime gare con cui aveva esordito in rossonero. Poco reattivo in occasione della prima rete subita dai rossoneri, che per buona parte delle responsabilità si può attribuire proprio al numero 46 lombardo, e in generale non sempre attento alla linea e negli interventi.

Un passo indietro quello di Gabbia, dunque, che contro la Lazio tornerà a sedersi in panchina. Al suo posto tornerà per la gioia dei tifosi rossoneri Simon Kjaer che, acciaccato, è stato lasciato al riposo ieri da Pioli. Col danese in campo il Milan ha perso una sola gara – il derby – su 11 sfide e per i rossoneri sta diventando un vero e proprio punto di forza della retroguardia, sebbene restino le incognite circa un suo eventuale riscatto dal Siviglia al termine della stagione.

ECCO LE ULTIME DI DI MARZIO SU SZOBOSZLAI>>>