Di Marzio: “Szoboszlai? Napoli in pressing, ma il Milan può tornare in corsa”

MERCATO MILAN – Il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul futuro di Dominik Szoboszlai rispondendo su Twitter ad alcune domande.

“Ora il Napoli sta spingendo molto e loro sono intrigati. Deve uscire Allan prima. Ci sono due offerte in Bundesliga e il Milan può tornare in corsa quando e se (come penso) ufficialmente inizierà a lavorare Ragninck. Fino a quando non firma, Rangnick non si mette certo a trattare”. DEL FUTURO DI SZOBOSZLAI HA PARLATO IL DS DEL SALISBURGO>>>

