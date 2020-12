Milan, Pasqual: “Bennacer? In Serie B era diverso, vi spiego” / News

Milan, Pasqual su Bennacer

Manuel Pasqual, ex compagno di Ismael Bennacer all'Empoli, ha raccontato l'evoluzione dell'algerino negli anni. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "In Serie B all'Empoli aveva un ruolo totalmente diverso, faceva la mezzala. Anche se fisicamente non è appariscente, è un grande recuperatore di palloni perché non molla mai l'avversario giocando comunque pulito, con pochi falli. E sa pure creare gioco, per le qualità che ha, vedo dei margini di miglioramento".