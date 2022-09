Milan, le partite del weekend: riparte il campionato Primavera | News

Il weekend ci riserva un programma ricco di appuntamenti anche per le altre formazioni del Settore Giovanile. L'Under 15 e l'Under 16 ospitano il Brescia al PUMA House of Football per bissare il successo all'esordio sul campo dell'Hellas Verona. Terzo appuntamento sul calendario, invece, per l'Under 18 impegnata in casa contro il Cagliari. Esordio stagionale per l'Under 17 Femminile che affronterà la Minerva davanti al proprio pubblico.