Milan, Parolo: “Ibrahimovic come ciliegina sulla torta è un valore aggiunto”

Sono giorni e settimane importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che riflette sul ritiro, e di questo ha parlato Marco Parolo, ex giocatore. Lo svedese classe 1981 ha il contratto in scadenza e si ragiona su un possibile rinnovo a condizioni decisamente riviste. Però non è certo che alla fine rinnovi. Parolo ha espresso il proprio parere ai microfoni di DAZN: "Se il Milan si può permettere di avere Ibrahimovic come ciliegina sulla torta, è una squadra che cresce e ha un valore aggiunto. Con lui in campo, il Milan giocava meglio. Contro le squadre chiuse soprattutto è stato utilissimo".