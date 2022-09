Milan, le parole di Maldini sono una garanzia per il presente per il futuro

Ieri Paolo Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni sul presente e sul futuro del Milan: ecco perché l'ex capitano è una garanzia per il club

Enrico Ianuario

Ieri pomeriggio Paolo Maldini è intervenuto al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' nella città di Trento. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore tecnico del Milan sono a dir poco emblematiche. L'ex capitano ha trattato diversi argomenti: dagli aneddoti del passato al mercato, passando per la sua vita privata. Insomma, Maldini ha parlato di tante cose ma quello che ha colpito più di tutto è che ha trasudato sicurezza in ogni singola parola pronunciata quando ha parlato del Milan.

Le emozioni provate per la conquista dello scudetto possiamo anche tralasciarle. Quello che conta è che il presente e il futuro del Milan, grazie anche alla figura di Paolo Maldini, è roseo per diversi motivi. Intanto il direttore tecnico ha piena fiducia nella squadra, e per squadra si intende giocatori, allenatore e il resto della dirigenza. Maldini, come dichiarato da lui stesso, ha un rapporto padre-figlio con i calciatori. In questo modo può trasmettere loro fiducia e senso d'appartenenza. Un caso emblematico è quello di Kalulu, sul quale Maldini ha puntato molto rifiutando un extra budget dalla società per acquistare un difensore nel mercato invernale. Lì, in quel preciso momento, Paolo ha vinto lo scudetto.

Hanno destato particolare curiosità le parole su Stefano Pioli e Frederic Massara. Partiamo dall'allenatore. "Innanzitutto lo conoscevo, ho giocato con lui in Under 21 tanti anni fa. Non sapevo che avesse questa carica sul campo che è contagiosa. Incredibile, sprigiona energia. L'ho conosciuto tecnicamente, moralmente e tatticamente. L'energia è incredibile. Riesce a trasmettere ogni giorno qualcosa di eccezionale. Condivide i nostri progetti, condivide le nostre strategie sul mercato. Non prende alibi. Tutte cose che gli abbiamo chiesto e ha accettato perché è così", piacevolmente sorpreso Maldini dal Pioli allenatore. Si potrebbe dire che anche tutti i tifosi del Milan siano rimasti stupiti dall'ex allenatore della Fiorentina, in quanto al suo arrivo a Milanello sicuramente non poteva vantare un curriculum fatto di trionfi e successi.

Così come è curioso il rapporto nato con Massara. "Ci eravamo incontrati sul campo, non come dirigenti. Ci ho parlato tanto, mi è piaciuto molto e siamo partiti. Ha la mia età, ma percorso e visione diversa. Questo accresce la prospettiva, penso sia fondamentale. È un grandissimo conoscitore di calcio e grandissimo lavoratore. Mi ci dovevo trovar bene per forza. Condivide i principi della vita", ha detto Maldini sul suo fedele collega. Adesso entrambi sono in simbiosi e insieme hanno dato vita al ritorno del Milan vincente. Calciatori, allenatore e dirigenza rappresentano un presente ormai consolidato. Ma il futuro?

Anche in questo senso, Maldini è stato chiaro quando ha parlato del nuovo proprietario del Milan: Gerry Cardinale: "Gerry ha energia, ascolta e ha voglia. Mi piace. L'idea che viene trasmessa è una sorta di continuità con Elliott, loro sono molto contenti di aver preso questo club risanato economicamente e che ora dovrebbe risalire anche verso obiettivi più grandi". Tradotto: Cardinale non ha investito 1.2 milioni di euro per fare la comparsa ma perché rappresenta una società forte e che vuole vincere.

Grazie alla gestione Elliott, il Milan è rinato e ha costruito delle fondamenta molto solide con tanto di scudetto vinto nella passata stagione. Il presente è molto solido, il futuro è roseo. I tifosi rossoneri devono stare tranquilli, anche quando magari non viene acquistato il 'campione affermato'. Anche perché il suo fuoriclasse, il Milan, ce l'ha già: Paolo Maldini, la garanzia rossonera. Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>