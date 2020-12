Milan-Parma, quella statistica che ‘consegna’ lo scudetto ai rossoneri

Milan-Parma, ecco la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Parma, match valido per la 11^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera a San Siro alle ore 20:45. Partita importantissima per i rossoneri in chiave classifica, ma anche dal punto di vista della scaramanzia. Il Diavolo, in caso di vittoria contro i ducali, rimarrebbe imbattuto per 11 partite consecutive. Secondo quanto riferisce 'Opta', specialista in dati calcistici, nelle ultime tre occasioni (1991/92, 1992/93 e 2003/04) in cui non sono arrivate sconfitte in questo arco di tempo, il Milan ha sempre vinto lo scudetto.