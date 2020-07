Milan-Parma, la moviola: convince Irrati. Rigore su Ibra? Ecco perché non c’è

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dalle pagine del Corriere dello Sport ecco la moviola del match di ieri sera tra Milan e Parma arbitrata da Massimiliano Irrati. Convince il fischietto toscano che dirige bene la gara fischiando appena 19 falli ed estraendo solo 3 cartellini. Giusto annullare il gol a Bonaventura nel primo tempo per fuorigioco. Corretta anche la decisione, dopo il check audio col VAR Nasca, di non dare il rigore al Milan per fallo di Darmian su Ibrahimovic: l’azione parte da un offside di Theo Hernandez. Regolare la rete di Romagnoli di testa.

