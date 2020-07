Milan-Parma, Krunic insidia Kessie: il dubbio di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli potrebbe far rifiatare Frank Kessie in mediana, sempre in campo dal 1′ dalla ripresa del campionato post lockdown. Al suo posto scalpita Rade Krunic che ieri è stato alternato proprio con l’ivoriano al fianco di Bennacer.

Vedremo se l’allenatore del Milan contro il Parma quest’oggi lascerà a riposo uno dei suoi punti fermi e soprattutto uno degli uomini maggiormente in forma nella rosa rossonera.

