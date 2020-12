Milan-Parma, Bennacer: 40^ presenza con la maglia rossonera in Serie A

Milan-Parma, traguardo per Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivato come il miglior giocatore della Coppa d’Africa, Ismael Bennacer ha sofferto il salto di qualità dall’Empoli al Milan. L’algerino non ha avuto un impatto immediato, ma dopo qualche mese si è appropriato della mediana rossonera. Con Stefano Pioli è arrivata la consacrazione da centrocampista centrale al fianco di Franck Kessie. Un percorso sempre in crescita che questa sera lo porterà a raggiungere la 40^ presenza con la maglia del Milan in Serie A. Tutto ciò dopo un solo anno e mezzo. Bennacer è sempre di più una colonna portante di questa squadra. Ultimo, disperato assalto di Paolo Maldini per Dominik Szoboszlai? Le ultime >>>