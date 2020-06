Milan, paradosso Kessie: l’imprescindibile dal futuro in bilico

MILAN NEWS – E’ tornato dalla Costa d’Avorio con una scia misteriosa riguardante il suo periodo di lockdown trascorso in Africa, ma soprattutto è stato l’ultimo a rientrare a causa dei problemi legati alla pandemia. Frank Kessie, tuttavia, in circa venti giorni si è messo subito al pari dei compagni con un’ottima prestazione contro la Juventus in Coppa Italia – nel finale uscito per i crampi – e con una buona gara anche in quel di Lecce, dove senza strafare ha comunque dominato in mezzo al campo.

Frank è spesso e volentieri l’ago della bilancia di questa squadra. Il centrocampista in grado di fare la doppia fase, contribuendo con grande quantità, corsa e dinamismo al gioco di Stefano Pioli e non solo. Kessie da quando è arrivato nel 2017 è sempre stato un punto fermo dei rossoneri, nonostante ad ogni finestra di mercato il suo futuro venisse messo in discussione. Le offerte non sono mai mancate, ma non tali da convincere il club a valutare una sua cessione.

Così anche quest’anno l’ivoriano è rimasto al Milan, nonostante in estate fosse importante il pressing di alcuni club inglesi come il Wolverhampton. E c’è da scommettere che anche nei prossimi mesi il suo futuro sarà ancora una volta oggetto di discussione. C’è chi dice che Rino Gattuso lo riaccoglierebbe a braccia aperte a Napoli, soprattutto in caso di cessione di Allan.

In caso di cessione il Milan punterà a fare una buona plusvalenza. Pagato 28 milioni nel 2017, Kessie in estate peserà a bilancio molto meno e se fosse ceduto ad una cifra vicina ai 30 milioni allora i rossoneri metterebbero a segno un ottimo colpo per le casse di via Aldo Rossi. In Premier League sono vigili, ma ad oggi Kessie è ancora parte dello zoccolo duro dei rossoneri. Intanto, proprio il Napoli ha messo nel mirino un obiettivo del Milan: ecco di chi si tratta>>>

