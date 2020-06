Calciomercato Milan – Concorrenza del Napoli per Rashica

CALCIOMERCATO MILAN – Si è parlato molto, in questi giorni, dell’interesse del Milan per Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro che, nell’ultima stagione, ha segnato 10 gol e fornito 6 assist in 31 gare tra Bundesliga e Coppa di Germania con il Werder Brema.

Secondo quanto riferito da ‘transfermarkt.it‘, però, su Rashica non c’è soltanto il Milan, che comunque segue il ragazzo sin da quando militava nella Eredivisie olandese con il Vitesse, bensì anche il Napoli di Gennaro Gattuso, alla ricerca di giocatori in quel ruolo vista l’imminente partenza di José María Callejón.

Rashica, sotto contratto con il Werder Brema fino al 30 giugno 2022, può liberarsi per 16 milioni di euro in caso di retrocessione, molto probabile, dei biancoverdi in 2. Bundesliga e per 30 milioni di euro nel caso, invece, in cui la formazione di Florian Kohfeldt festeggiasse prossimamente la salvezza.

Non soltanto Rashica, però, nel mirino del Diavolo per la prossima stagione. È PARTITA UNA TRATTATIVA MOLTO INTERESSANTE >>>