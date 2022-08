Milan, Paquetà passa ufficialmente al West Ham: il video di presentazione

Nelle scorse ore si è materializzato uno degli acquisti più onerosi di questo calciomercato: l'ex Milan Lucas Paquetà è passato al West Ham per circa 60 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano ha lasciato l'Italia nel 2020 per accasarsi all'Olympique Lione, club che ha versato 20 milioni di euro nelle casse del Diavolo.