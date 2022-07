Milan, Paolo Maldini, il rito del lucchetto e l’omaggio del Colonia

Nella giornata di ieri il Milan ha disputato la sua prima vera amichevole precampionato contro il Colonia ; i rossoneri di Pioli hanno trionfato per 2 a 1 grazie alle reti del solito Olivier Giroud. A seguito della squadra, c'erano anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Per l'occasione, l'ex capitano del Diavolo si è reso protagonista di un gesto rituale molto famoso nella città tedesca. Il dirigente, ha infatti agganciato un lucchetto sulla riproduzione dell'Hohenzollernbrücke, in italiano il Ponte di Hoenzollern, presente all'interno del RheineEnergieStadion. Per celebrare l'avvenimento, il Colonia ha voluto omaggiare Maldini con un tweet, appellandolo con un emblematico ''regalità calcistica''.