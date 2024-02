Milan, chi allenerà la prossima stagione? Zirkzee arriverà? E su Scaroni…

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

OCCHI PUNTATI SUL NUOVO BOMBER — Come riferito dal portale spagnolo 'fichajes.net', Sebastian Szymanzski, bomber del Fenerbahce, è tra gli osservati speciali della dirigenza rossonera. In questi mesi il polacco ha siglato 9 reti in 26 presenze nella Super Lig turca ed ha fornito 8 volte i suoi compagni di squadra.

ZIRKZEE ARRIVERÀ? — Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, ha attirato l'attenzione di mezza Europa grazie a prestazioni entusiasmanti e pregevoli marcature. La sua classe non è passata inosservata dalle parti di Casa Milan. I rossoneri potrebbero fare un investimento in estate, ma c'è da tenere d'occhio il Bayern Monaco, possessore di una clausola rescissoria ad hoc.

PELLEGATTI SU SCARONI — Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha detto la sua sulla sconfitta subita contro il Monza da parte dei rossoneri. Inoltre, non ha risparmiato le critiche per Scaroni. Il giornalista ha detto: "Sono veramente triste. Per la sconfitta e per tutti i dubbi che ci vengono addosso. Il presidente non deve dire che l'obiettivo è la Champions League, l'obiettivo per il Milan deve essere ben altro".

IL FIGLIO D'ARTE FA SOGNARE L'ITALIA — Il Milan, da diverso tempo a questa parte, è molto attento non solo alla sostenibilità in prima squadra, ma anche alla crescita del Settore Giovanile. E gli esordi dei vari Chaka Traoré, Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda sono la dimostrazione dell'ottimo lavoro che il club rossonero sta svolgendo in questo senso. Il giovane attaccante rossonero, classe 2008, è l'esempio più lampante di questa crescita, ma c'è un altro ragazzo che sta facendo faville e di cui si parla troppo poco. Il suo nome è Christian Comotto, classe 2008, figlio di Gianluca, ex Torino e Perugia. LEGGI ANCHE: Allenatore 2024/2025: ecco il borsino: Lopetegui out | PM News

