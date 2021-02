Milan, Pancaro: “Ibrahimovic? Lui ha in testa lo Scudetto”

L’ex terzino del Milan Giuseppe Pancaro è intervenuto a Sky Sport e ha detto la sua su Zlatan Ibrahimovic e il suo straordinario momento: “E’ un fattore importante. E’ in un momento psicofisico straordinario, quando attraversi questi momenti non senti neanche la fatica, sei quasi in uno stato di grazia. Lui ha in testa lo scudetto ma il suo obiettivo è vincere in qualsiasi competizione a cui partecipa”.

