Calciomercato Milan – Thauvin, si inserisce una spagnola / News

Il Siviglia fa concorrenza al Milan per Thauvin: le ultime di calciomercato

Ormai sembra essere chiaro che Florian Thauvin non continuerà con il Marsiglia. Il francese è in scadenza di contratto e ha deciso di non rinnovare. Un’idea già abbastanza chiara nella mentre dell’esterno classe 1993, rafforzata ulteriormente dalla situazione ambientale abbastanza complicata che si è creata intorno al club transalpino. Thauvin via a zero nel prossimo calciomercato, chi offre di più? Il Milan c’è.

Il Milan, è altrettanto noto, lo ha messo nel mirino. I contatti sono continui e il giocatore ha espresso grande gradimento verso il club rossonero e verso Paolo Maldini. Una bozza di contratto esiste già, con il Milan che ha offerto 3 milioni di ingaggio all’anno. Cifre che possono portare a un accordo in tempi non troppo lunghi.

Bisogna però fare molta attenzione alla concorrenza spagnola: Thauvin, infatti, piace anche al Siviglia. Il direttore sportivo andaluso Monchi lo ha messo nel mirino. Al momento i rossoneri sembrano essere in leggero vantaggio, visto che i contatti sono iniziati prima e che il giocatore è molto felice di passare al Milan. Inoltre, l’offerta economica è in linea. L’unico ostacolo è probabilmente rappresentato dalle commissioni da pagare agli agenti. Il Milan non vorrebbe spendere troppo da questo punto di vista. Il Siviglia, così, è pronto ad approfittarne. In ogni caso, salvo sorprese, se non dovesse essere rossonero sarà spagnolo, ma il futuro di Thauvin si sta delineando sempre di più.

